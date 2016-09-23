Рига, 23 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Большинство населения Латвии считает, что выборы президента США имеют большое влияние на происходящее в стране, свидетельствует опрос, проведенный SKDS в сотрудничестве с сетью независимых исследовательских организаций WIN, сообщает LETA.

Kenneth C. Upsall Латвия

Так, на вопрос, насколько велико влияние выборов президента в США на Латвию, на ее экономику, торговлю, мир и другие вопросы, 64% респондентов ответили, что выборы в США имеют значительное влияние, в том числе 21,6% считают это влияние очень большим.

16,6% уверены, что выборы президента США мало влияют на события в Латвии, а еще 4,8% заявили, что выборы президента США не имеют никакого влияния на Латвию. Еще 14,6% не смогли ответить на заданный вопрос.

Отметим, согласно опросу проведенному агентством социологических исследований SKDS в сотрудничестве с сетью исследовательских организаций WIN, если бы у жителей Латвии была возможность выбирать президента США, почти половина из них проголосовала бы за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. За Клинтон проголосовали бы 45,8% опрошенных, за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа — 22,4%. Почти у трети респондентов нет конкретного мнения по этому вопросу.