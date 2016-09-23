Рига, 23 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Службе госдоходов Латвии (СГД) необходимы инструменты для борьбы с интернет-магазинами и другими сайтами, уклоняющимися от уплаты налогов, заявили в Министерстве финансов, сообщает портал Delfi.lv.

geralt Интернет

На следующей неделе правительство Латвии рассмотрит поправки к законодательству, согласно которым СГД получит право блокировать доступ к интернет-ресурсам. Согласно разработанным Минфином поправкам, СГД сможет без предупреждения блокировать сайт и прерывать регистрацию адреса в доменной зоне .lv, если выяснится, что владельцы сайта ведут незарегистрированную коммерческую деятельность в Латвии. Сайт можно будет блокировать в течение пяти рабочих дней.

СГД отмечает, что некоторые предприятия, занимающиеся торговлей в интернете, на время проверки перерегистрируются на имя другой компании, избегая таким образом уплаты налогов. «Характерные признаки такой схемы — после перерегистрации у нового плательщика налогов не меняется ни владелец, ни адрес, ни номера телефонов. Меняется только название (обычно — SIA)», — сказано в аннотации к поправкам.

Кроме того, поправки к Закону о налогах и пошлинах могут предоставить СГД право требовать у владельцев площадок для объявлений, сервисов платежных услуг и других сервисов информацию о хозяйственной деятельности пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2014 году в ходе проверок интернет-магазинов СГД констатировала нарушения в 92% случаев, в 2015 — в 94%.

В Латвии зарегистрировано более 1800 интернет-магазинов. Кроме того, для хозяйственной деятельности используются доски объявлений, интернет-аукционы, сайты коллективных закупок, социальные сети и форумы.