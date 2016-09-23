Москва, 23 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму РФ седьмого созыва по итогам выборов, сравнил инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переходе к трехпартийной системе с картиной «Три богатыря».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, «Три богатыря» — известная картина, и можно идти с трех направлений, однако, если будут допущены какие-то сбои, то «могут послать еще по одному направлению».

«У нас народ знает, куда послать надо», — сказал Путин, добавив, что каждое решение должно быть «очень взвешенным и продуманным».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата).

Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.