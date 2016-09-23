Москва, 23 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



Myfuture.com Тест на допинг

Мне такие хакеры — не враги, а други:

Лавочка всемирных жуликов — в испуге,

Ничего не взяли хакеры при взломе,

Ничего не взяли — голой правды кроме!

Юнна Мориц

Четыре фрагмента базы данных WADA

Российский боксер Миша Алоян, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, получил официальное заключение Всемирного антидопингового агентства (WADA), касающееся содержания запрещенного вещества в своих допинг-пробах. Согласно документу, концентрация туаминогептана в крови Алояна «близка к нулю», передают 23 сентября «Вести-Новосибирск».

По словам боксера, данные WADA подтверждают то, о чем говорил он сам и его тренер. На сборах перед Играми, то есть в разрешенный период, Алоян из-за простуды пользовался спреем для носа, в состав которого входит туаминогептан. Теперь спортсмену предстоят официальные разбирательства.

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Напомним, имя Алояна оказалось в списке WADA наряду с именами других атлетов, в крови которых были найдены следы допинга. Первые фрагменты документов WADA попали в интернет 13 сентября, после взлома базы данных агентства хакерами из группы Fancy Bears («Модные мишки»).

Всего с 13 по 19 сентября были опубликованы четыре части документов, в общей сложности в них упоминаются 66 атлетов из разных стран, среди которых победители игр в Рио, испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский легкоатлет Мохаммед Фарах, а также призер Олимпиады венгерский пловец Ласло Чех.

Однако первыми стали известны имена знаменитой американской теннисистки Серены Уильямс и ее старшей сестры Винус, также выступающей в теннисе. Спортсменки много лет принимали запрещенные вещества с разрешения WADA. Лекарственные препараты были назначены им в терапевтических целях, при этом диагнозы теннисисток указаны не были.

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Помимо сестер Уильямс, в приеме допинга были уличены американская гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Дон. На Олимпиаде в Рио Байлз завоевала четыре золотых награды, Делле Дон стала победительницей Игр в составе сборной США.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил в поддержку сестер Уильямс и Симоны Байлз, заявив, что положительные допинг-тесты спортсменок не противоречат правилам.

Комментарии официальных лиц

Стоит сказать, что представители WADA признали документы подлинными и обвинили во взломе своей базы данных хакеров из России. Как заявил генеральный директор агентства Оливье Ниггли, кибератака российских хакеров поставила под угрозу «попытки мирового сообщества восстановить доверие к России после доклада Макларена».

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Громкое заявление Ниггли не осталось без ответного комментария из Кремля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что Россия последовательно выступает против киберпреступности и приглашает все страны к сотрудничеству в этой сфере. Песков заверил, что Москва готова защитить WADA от хакерских атак в случае получения соответствующего официального запроса.

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Слова Пескова отнюдь не расходятся с объявлением Роскомнадзора, которому требуется программист с «навыками обхода систем компьютерной безопасности». Среди рабочих обязанностей специалиста будет поиск и извлечения данных, скрытых в сторонних компьютерных сетях, контроль над каналами передачи информации, а также противодействие утечке данных и разработка программ техподдержки.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин обратил внимание общественности на то, что здоровым спортсменам позволено принимать запрещенные вещества, тогда как людям с тяжелыми недугами и инвалидностью участвовать в Параолимпийских играх запрещено из-за подозрений на прием допинга.

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«Модные мишки» против «лавочки жуликов» — что дальше?

После публикации третьего фрагмента взломанной базы данных ситуацию прокомментировал глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, чей доклад в июле этого года стал причиной отстранения части российской сборной от участия в Олимпиаде-2016. Напомним, тогда Макларен утверждал, что в России якобы действует «специальная государственная программа», касающаяся применения допинга.

В своем заявлении Макларен был аккуратен. Он пояснил, что спортсмены с хроническими заболеваниями, которым разрешен прием препаратов, в том числе запрещенных WADA, в некоторых случаях могут злоупотреблять лекарствами. Для выяснения подробностей, пояснил он, необходимо расследование.

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История с допинговыми скандалами, по-видимому, далека от завершения. Так, глава WADA Крейг Риди анонсировал так называемый окончательный доклад Ричарда Макларена, который будет представлен до конца октября. В документе, пояснил Риди в интервью «Р-Спорт», будут изложены доказательства употребления допинга российскими спортсменами.

Тем временем, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), которая была отстранена от исполнения своих обязанностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), напомнила спортсменам о возможности оформления разрешения на прием запрещенных препаратов в случае возникновения ряда заболеваний.

«Пошаговая инструкция оформления запросов на терапевтическое использование и образцы запросов представлены в разделе «Антидопинг», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ВФЛА и адресованном атлетам, их тренерам и врачам.

Что же касается Fancy Bears, то они, как сами утверждают, выступают за «честную игру и чистый спорт» и обещают рассказать о том, как на самом деле бывают завоеваны олимпийские награды.

В июне этого года, после нападения на серверы Демократической партии США, американцы стали называть «Модными мишками» одну из групп хакеров. Другую группу, действовавшую независимо от первой, прозвали Cozy Bear — «Уютный медведь».

По информации компании CrowdStrike, работающей в сфере компьютерной безопасности, хакеры Cozy Bear с лета 2015 года следили за перепиской членов демократической партии. Группа же Fancy Bears совершила кибератаку весной 2016 года и похитила два файла. По мнению специалистов компании, хакеры могут быть связаны со спецслужбами из России.

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Как отметила поэтесса Юнна Мориц в своем стихотворении «По законам жуликов», хакеры при взломе, в отличие от настоящих жуликов, ничего не крадут. Их добычей становится только неприкрытая правда.