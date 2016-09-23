Челябинск, 23 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Челябинский областной областной суд отменил решение депутатов города Челябинска о взимании платы за содержание придомовой территории и мусорных площадок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Челябинского областного суда.

Василий Пукирев. Сбор недоимок. 1875

Суд признал несоответствие федеральному закону пункта 2 приложения к решению Челябинской городской думы от 29 марта 2016 года №19/13 «О плате за жилое помещение в Челябинске». Незаконным признана часть решения, в котором устанавливался размер платы за содержание площадок, с расположенными на них контейнерами для сбора мусора. Рассмотрение вопроса Челябинский областной суд инициировал после искового заявления жителя Челябинска.

Отметим, в Челябинском областном суде уточнили, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в определенном законом порядке в вышестоящей инстанции.

Напомним, плата за придомовую территорию, для проживающих в многоквартирных домах, была установлена Челябинской гордумой в размере 3,13 рублей за квадратный метр, при этом плата за обслуживание площадок под мусорными контейнерами составляла 0,56 рублей за квадратный метр.