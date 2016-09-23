Великий Новгород, 23 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 23 сентября, отключат водоснабжение во всём городе, кроме микрорайона Кречевицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, без воды город будет 12 часов: с 22:00 23 сентября до 10:00 24 сентября.

Steve Johnson Водоснабжение

Это необходимо для подготовки водопроводно-канализационного хозяйства города к работе в зимний период. По информации МУП «Новгородский водоканал», ночные работы будут поводиться одновременно на левобережных водоочистных сооружениях и на водопроводе в разных местах города.

Для выполнения работ предприятием приобретено материалов и запорной арматуры на сумму около 5 млн рублей.

Отметим, что первоначально город планировали оставить без воды в ночь с 9 на 10 сентября, но затем срок ремонтных работ перенесли.

Отопительный период в городе обещают начать только в понедельник, 26 сентября.