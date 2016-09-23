Красногорск, 23 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Череда отставок и назначений, начавшаяся в Подмосковье после обнародования итогов голосования 18 сентября 2016 года, дошла и до Сергиево-Посадского района Московской области. Глава муниципалитета Сергей Пахомов покинул занимаемый пост в связи с переходом на работу в Госдуму РФ. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

suewest Отставка

22 сентября ЦИК РФ подвел итоги по выборам депутатов Государственной думы. На следующий день победивший на выборах в Государственную думу по Сергиево-Посадскому одномандатному избирательному округу Сергей Пахомов подписал постановление о сложении полномочий.

«Ближайшие пять лет я также активно буду работать и буду нести всю полноту ответственности за то, что происходит на территории Сергиево-Посадского района, но уже с уровня депутата Госдумы. Тот позитивный путь, которым сегодня идет администрация, будет продолжен. Я никуда не ухожу из своего родного Сергиево-Посадского района. Да и не отпускают меня жители», — заявил сам Пахомов.

Временно исполнять полномочия главы администрации Сергиево-Посадского района будет Сергей Тостановский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Химках был назначен временно исполняющий обязанности главы городского округа. Им стал первый заместитель главы администрации. Дмитрий Волошин. Экс-градоначальник Владимир Слепцов досрочно снял с себя полномочия сити-менеджера и перешел на работу в Ярославль. По итогам выборов в области избрали еще пять глав в сельском поселении Ярополецкое, в городском поселении Яхрома, в сельском поселении Константиновское и в городском поселении Сергиев Посад.