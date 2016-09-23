Симферополь, 23 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Крымские больницы на 80,2% укомплектованы врачами-фтизиатрами. Специалистов не хватает в Судаке, Красноперекопске, Первомайском и Симферопольском районах. Всего фтизиатрическую помощь в Крыму оказывает 122 врача-фтизиатра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

По словам главного врача ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» Александра Остапенко, в Крыму наблюдается снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза. В 2012 году на полуострове на 100 тысяч человек насчитывалось условно 76,6 болеющих туберкулёзом крымчанина. В 2015 году этот показатель составил 71,4 человека на 100 тыс. населения, а в первом полугодии 2016 года — 69,8. В среднем по России этот показатель —57,7.

«Показатель смертности от туберкулеза в 2011 году составлял 18,9 на 100 тысяч населения, в 2015 году — 16,9, в первом полугодии 2016 года — 12,6. В среднем по России показатель смертности от туберкулеза составляет 9,2, — сообщили в Минздраве Крыма. — Для улучшения этих показателей в том числе необходимо укомплектовать кадрами первичное звено учреждений здравоохранения и четко соблюдать алгоритм выявления туберкулеза у врачей общелечебной сети».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на заседании коллегии крымского Минздрава руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что на полуострове выросла заболеваемость туберкулёзом среди детей. Лидируют по распространению туберкулёза Джанкойский и Белогорский районы полуострова.

«За восемь месяцев заболеваемость среди детей возросла по сравнению с прошлым годом в 1,6 раза. А в таких регионах как Джанкойский, показатель за восемь месяцев в три раза превышает средний республиканский», — сообщила Пеньковская.

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