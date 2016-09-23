Самара, 23 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-июле 2016-го число зарегистрированных браков сократилось на 10,4%, число разводов осталось на уровне января-июля 2015-го. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 704 распавшихся (в январе-июле 2015-го — 631). Такие данные приводит Самарастат, передает ИА REGNUM.

Эдмунд Лейтон. Регистрация брака. 1880-е

Численность постоянного населения Самарской области на начало августа 2016 года по предварительной оценке составила 3 млн 204 тыс. 100 человек. За январь-июль 2016 года численность населения уменьшилась на 1,9 тыс. человек. Число родившихся по сравнению с январем-июлем 2015-го сократилось на 1,2%, а число умерших — на 6,5%, превысив число родившихся на 12,9% (в январе-июле 2015 года — на 19,4%).

Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в январе-июле 2016 года наблюдалась в большинстве территорий Самарской области. За этот период родились 23 тыс. человек, ушли из жизни — 26 тыс., что на 6,5%меньше, чем в 2015-м. Смертность превысила рождаемость на 3 тыс. человек.

В структуре смертности населения традиционно преобладали болезни системы кровообращения (42,6%). Доля умерших от новообразований составила 15,0%, от внешних причин смерти (несчастных случаев, отравлений и травм) — 11,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году зарегистрировано 25 794 брака и 14 224 развода, в 2014 году соответственно — 27 897 браков и 16 418 разводов. По оценкам Самарастата, по сравнению с 2014 годом, в 2015-м число зарегистрированных браков сократилось на 7,5%, а число разводов — на 13,4%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 551 распавшаяся (в 2014 — 589).

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