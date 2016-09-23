Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2016, 15:22 — ИА Регнум.



Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

В Ростовской области служители правосудия вынесли приговор убийце председателя сельсовета станицы Грушевской, который скрывался от следствия более полувека. Смертельную пулю в чиновника Виктор Маслов выпустил из охотничьего ружья ИЖ-58 в июле 1962 года. Нашли преступника спустя несколько десятков лет в одной из исправительных колоний Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 23 сентября.

Совершил преступление уроженец станицы Грушевской Аксайского района в 20-летнем возрасте. О мотивах преступления не сообщается, но свою вину в содеянном Маслов признал полностью.

Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник караулил свою будущую жертву у дома, приехав к месту преступления на велосипеде. Дождавшись, когда чиновник выйдет на улицу, преступник выстрелил. Председатель сельсовета погиб на месте. Трижды Маслов выстрелили в находившихся рядом с чиновником участкового и его водителя, но им удалось увернуться от смертельных пуль за машиной.

Злоумышленник пустился в бега. В отношении него было заведено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР, ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

Но на этом преступник не остановился. Маслов был приговорён к тюремному заключению в Ульяновской области также за убийство.

На родине суд приговорил Маслова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.