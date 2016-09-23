Москва, 23 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, бывший министр финансов России (мая 2000 г. — сентябрь 2011 г.) заявил, что для экономики госкомпании — это тормоз, потому что они слабо, по сравнению с мировыми корпорациями, финансируют инновации. Об этом Кудрин сообщил на финансовом форуме в Москве сегодня, 23 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Госкомпании в их нынешнем виде, скорее, являются тормозом развития. Госкомпании не тратят сопоставимых с мировыми корпорациями сумм на инновации», — сказал Кудрин.

Кудрин отметил, что госкорпорации должны перейти на более эффективный механизм уже в ближайшие годы. По его мнению, нужно перейти «к более производительной, более эффективной экономике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Кудрин заявил, что период успешного развития мировой экономики до 2008 года прошёл. Мир накопил громадный долг. «Сейчас во всех странах формируется новая модель экономики. Поэтому России не нужно успокаиваться», — сказал он.