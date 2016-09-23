Ереван, 23 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Власти Армении обсуждают возможность снизить тарифы на газ и электроэнергию посредством очередного снижения цены на российский газ. По крайней мере, такой вариант не исключил председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Роберт Назарян.

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На прошлой неделе на первом для себя заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил возглавляемой Назаряном комиссии представить предложения о пересмотре тарифов на газ и электроэнергию для социально необеспеченных слоёв населения.

«Предлагаю Комиссии по регулированию общественных услуг, министрам энергетики и природных ресурсов, труда и социальных вопросов — совместно обсудить и представить предложения по пересмотру тарифной политики газа и электроэнергии. О чем идет речь: максимально снизить установленный тариф для социально необеспеченных слоёв за счет других потребителей, логично. Обеспечить стимулирующее воздействие тарифов для бизнеса, особенно сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Поручение также будет оформлено, сроки будут установлены. Все это нужно делать не за счет бюджета, а за счет хозяйствующих субъектов, которые предоставляют эти услуги», — сказал премьер 15 сентября.

Роберт Назарян сегодня, 23 сентября, сообщил в эфире армянской службы радио «Свобода», что поручение премьера находится на этапе обсуждений, отметив, однако, что не думает, что это будет сделано за счет компании «Газпром Армения» или какого-либо другого хозяйствующего субъекта данной сферы. «Это должны быть общий анализ системы и оценка всех наших резервов. И это не должно быть сделано за счет других потребителей, мы должны дождаться подходящего момента, когда мы сможем выполнить это поручение», — сказал он.

На вопрос, как в таком случае это возможно, глава КРОУ ответил: «Вы ведь не исключаете вариант, что цена на газ на границе снизится и эта возможность будет использована?».

На замечание, что если возможно снизить тарифы, почему раньше этого не делали, Назарян ответил: «Я хочу однозначно сказать, речь идет не о возможности, которую мы имели до сих пор, а о снижении цены на газ на границе в будущем, тогда мы пересмотрим тарифы и создадим эту социальную потребительскую группу».

21 сентября глава правительства Армении также внёс некоторые пояснения в своё поручение. «Мы предложили изменить методологию тарифов, отделить социально необеспеченного, от обеспеченного, также может быть мы создадим благоприятные условия для определённых бизнес сфер — теплиц, перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий», — сказал Карапетян. Он также не исключил, что за использование определённого количества электроэнергии может быть установлен отдельный тариф. На вопрос, может ли этот определённый тариф быть установлен для использования до 200 кВт электроэнергии, как это было раньше, премьер заявил, что может быть и для большего количества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреля 2016 года Россия снизила цену на поставляемый Армении природный газ с $165 до $150 за тысячу кубометров. С учётом этого, компания «Газпром Армения» (100% «дочка» «Газпрома») 29 апреля обратилась с заявкой на пересмотр формулы расчета тарифа на газ. В итоге тарифы на газ для населения были снижены на 7%.