Москва, 23 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. «Основной источник новых налогов — это расширение налоговой базы», — заявил 23 сентября на заседании московского финансового форума руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kirov-portal.ru Налоговый кодекс РФ

«Те, кто раньше не платил, начинают платить», — подчеркнул Решетников, отметив, что вопрос налогового бремени можно уже снять.

При этом он отметил, что за последние пять лет регионам России предоставили очень много налоговых полномочий. «Почему мы заинтересованы предложить всем технологии? Потому что мы понимаем, что если только мы будем создавать эти технологии, то будет расти разрыв уровня дохода», — пояснил Решетников, отметив, что столичные власти будут делиться опытом в сфере налогообложения с другими регионами.

Ранее Решетников сообщил журналистам, что в столице была проведена большая работа по поиску новых неналоговых и налоговых источников финансирования. Он пояснил, что в регионах есть возможность проводить гибкую политику в отношении налогообложения малого бизнеса. «К примеру, это патентная система налогообложения или упрощённая система налогообложения. Москва, допустим, первой из регионов апробирует такой механизм как торговый сбор. Все это позволяет увеличить объем поступлений в бюджеты не за счет номинального роста бремени, а за счет того, что налоги начинают платить все, то есть происходит легализация бизнеса», — пояснил чиновник.

В Москве 23 сентября проходит первый московский финансовый форум, в программе которого две пленарных сессии и двенадцать панельных дискуссий. На мероприятии обсуждают такие вопросы, как динамика долгового рынка, проблема налогообложения нефтяной отрасли и стратегия развития накопительной пенсионной системы. Отдельное внимание уделяется особенностям экономической политики на уровне субъектов РФ.