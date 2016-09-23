Берлин, 23 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Житель Черногории, обвиняемый в оказании помощи при подготовке теракта во Франции, предстал перед судом Германии, сообщает 23 сентября France Press.

juslex.ru Судья

51-летний подсудимый направлялся во Францию, когда был задержан во время обычной проверки на автостраде Баварии 5 ноября, примерно за неделю до теракта в Париже. Полиция обнаружила в его автомобиле тайник с оружием, в котором находилось восемь автоматов Калашникова, пистолеты, две ручные гранаты и 200 грамм взрывчатых веществ.

Хотя нет никакой прямой связи между изъятым оружием и терактом 13 ноября, немецкие прокуроры считают, что мужчина не мог не осознавать тот факт, что оружие предназначалось для проведения терактов.

Подсудимый обвиняется в «соучастии в подготовке серьезного акта насилий», угрожающего французской государственной безопасности. Также он обвиняется в незаконном хранении и перевозке оружия.

В случае, если мужчина будет признан виновным ему грозит минимальное наказание в виде лишения свободы на срок трех лет и девяти месяцев, сообщил пресс-секретарь суда. Суд должен продлиться около недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже 13 ноября была совершена серия террористических актов. Боевики скоординировано атаковали несколько мест массового скопления людей в центре Парижа. В результате терактов погибли 130 человек, в том числе гражданка Российской Федерации. Ранения получили более 350 человек.