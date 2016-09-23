Москва, 23 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Глава РФС Виталий Мутко заявил 23 сентября, что к 1 января 2017 года задолженность Российского футбольного союза составит 400 млн рублей, сообщает «Спорт Экспресс».

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По его словам, ранее долги РФС составляли 2,5 млрд рублей. «Перед нами стоит задача ее (задолженность) погасить, после этого можно будет говорить о бюджете развития», — сказал Мутко.

Глава союза добавил, что неразрешенных вопросов нет — есть стабильная экономическая платформа, стабильные партнеры, с которыми надо работать.

Мутко добавил, что в настоящее время подписано соглашение с правительством Москвы о выкупе дома РФС, откуда союз хотели выселить. «Сейчас мы погасили долги, пени, штрафы. Нам дали рассрочку, и мы спокойно начали выплачивать деньги за дом», — сказал министр спорта РФ. В собственность РФС Дом футбола перейдет через десять лет.