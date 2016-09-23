Ополе, Польша, 23 сентября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Анджей Чайя, правящий епископ Ополя (Верхняя Силезия, после 1945 года вошла в состав Польской народной республики — ИА REGNUM ), выступил с протестом против политики правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), передает австрийский католический портал KATHPRESS.

Вацлав Брожик. Епископ (фрагмент). До 1901

Он обвинил власти в игнорировании воли граждан. У епископа сложилось впечатление, что некоторые представители PiS готовы «растоптать человеческое достоинство». В частности, речь идет о действиях министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, который, несмотря на многочисленные протесты немецкого меньшинства, одобрил включение двенадцати деревень в состав города Ополе, столицу одноименного воеводства.

«Голос народа абсолютно никто не хотел слышать, — подчеркнул епископ. — Это большая трагедия и проблема». В течение двух месяцев монсеньор добивался встречи с главой польского кабинета министров Беатой Шидло, но безуспешно.

19 июля сего года правительство приняло решение об изменении с 1 января 2017 года границ Ополя. Город поглотит 12 деревень, где проживало немецкое меньшинство (до 20% жителей поселений). В результате немецкоязычные граждане утратят возможность обращаться в органы власти на родном языке и будут ликвидированы двуязычные указатели улиц, так как в самом Ополе слишком мало этнических немцев.

Начиная с 19 сентября, в столице воеводства будут проходить митинги немецкого меньшинства в знак протеста против слияния деревень с городом. Первый такой марш собрал около 1000 человек.