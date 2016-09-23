Ставрополь, 23 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум.



poter.simon Пистолет на асфальте

В Ставропольском крае полицейский ранил из огнестрельного оружия мужчину во время бытовой драки во дворе многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Сотрудник ППС города Нальчик Кабардино-Балкарской республики вечером 4 августа стал участником бытовой драки во дворе многоэтажного дома в городе Пятигорске. Якобы причиной драки стало «аморальное поведение» одного из участников.

Следствие полагает, что во время конфликта полицейский выстрелил участнику драки в живот и серьезно ранил его. Это ранение квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь полицейский попал под статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия».