Москва, 23 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к развалу Советского Союза. Во главе СССР стояла коммунистическая партия, допустившая разрушение страны. Такое мнение Путин высказал на встрече с главами прошедших на выборах в Государственную думу политических партий сегодня, 23 сентября.

Кузьма Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде. 1920

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать», — сказал Путин.

По мнению президента, в государстве нужно было проводить реформы — «преобразования, в том числе демократического характера». Он напомнил об ответственности коммунистической партии (КПСС), которая на момент развала СССР находилась у власти: «во главе нашего общего Отечества стояла коммунистическая партия, а не какая-то другая».

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Напомним, в 2005 году Путин назвал развал СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российского народа стало настоящей драмой.