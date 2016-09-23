Лондон, 23 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. «США и РФ не смогли договориться насчет того, как оживить режим прекращения огня в Сирии, просуществовавший всего несколько дней. Керри назвал переговоры с Россией в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН длинными, болезненными, трудными и разочаровывающими, — пишет The Sun. — Американцы обеспокоены объявленным сирийской правительственной армией наступлением на Алеппо. «У нас есть идеи, которые мы хотим предложить обсудить русским, и в пятницу мы этим займемся», — пообещал Керри».

Joshua Tabti Сирия

Некий высокопоставленный представитель Госдепа на условиях анонимности поведал корреспондентам издания, что «пятница будет решающим днем. Что же будет, если русские не согласятся, никто не знает. Наш собеседник проинформировал, что «над этим он много думал», но ответа так и не дал».

«По мнению Джона Керри, единственной возможностью остановить кровопролитие в Сирии является прекращение действия российской и сирийской авиации, — говорит The Guardian. — Глава Госдепартамента обещал выслушать русских, если они вновь придут к нему с идеями».

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров результаты встречи со своим американским коллегой комментировать не стал, а глава МИД Франции Жан-Марк Эро назвал вклад России в это совещание неудовлетворительным. Что делать, если РФ не согласится на американские предложения, в Госдепе не знают».

Британские издания, таким образом, даже не пытаются скрыть своей растерянности, намекая между строк на то, что «эти русские непредсказуемы», потому и нет смысла пытаться что-либо прогнозировать.