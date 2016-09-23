Москва, 23 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Решений о повышении налоговой нагрузки в ближайшие три года не будет, заявил журналистам на московском финансовом форуме глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, в перспективе будут снижать уровень налоговой нагрузки на оплату труда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы, наоборот, видим большой уровень налоговой нагрузки на оплату труда. И, по-хорошему, наша задача в перспективе снижать этот вид нагрузки», — пояснил он.

Силуанов добавил, что федеральный бюджет до 2017 года будет внесен без каких-либо кардинальных изменений в налоговой и финансовой политике.

В Москве в ЦВЗ «Манеж» начал работу первый Московский финансовый форум, ключевой темой которого стала «Финансовая стратегия России: курс на рост». Организаторыми мероприятия выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы. В работе форума принимают участие более 1000 делегатов, в числе главных спикеров — заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин и другие.