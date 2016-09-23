Архангельск, 23 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Миграционную ситуацию в Архангельской области рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством заместителя губернатора по внутренней политике Алексея Андронова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

У станка (фрагмент). Александр Дейнека. 1931

Начальник регионального управления по вопросам миграции Константин Колесников пояснил, что Архангельская область не относится к регионам, испытывающим большое миграционное давление. Главным фактором, создающим миграционные потоки в Поморье, остаётся трудовая миграция.

По данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, количество мигрантов, принятых на работу, осталось на уровне прошлого года: около 2500 человек. Более половины из них осуществляют свою деятельность на основании патента.

Соотношение структуры безработицы и иностранной рабочей силы по видам деятельности говорит о том, что миграция, обусловленная привлечением иностранных рабочих, не влияет на напряженность на региональном рынке труда.

В целом миграция в Архангельскую область имеет тенденцию к снижению.

Так, на 31% уменьшилось количество граждан Украины, получивших статус временного убежища в РФ и проживающих в Архангельской области. В семь раз сократилось число заявлений на предоставление временного убежища. На сегодняшний день в Поморье проживает 1296 украинцев, имеющих статус беженца.

На совещании было отмечено, что существующие механизмы пресечения нелегальной миграции, взаимодействие органов власти и Совета национальностей Архангельской области, общественных организаций делают миграционную ситуацию стабильной и прогнозируемой.

Алексей Андронов подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена:

«Запланирован ряд мероприятий, направленных на профилактику нарушений миграционного законодательства в Архангельской области. Органам местного самоуправления рекомендовано привлекать национально-культурные автономии, землячества, общественные объединения к участию в проектах, укрепляющих толерантность».