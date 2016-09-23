Мадрид, 23 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. «США призывают Россию и режим Асада совершить «значимые действия», чтобы возобновить соглашение о прекращении огня, — пишет El Mundo. — Керри выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса в решении вопроса о перемирии в Сирии. «Мы не можем сказать миру, что есть соглашение, когда его нет», — сказал он журналистам. Российские и сирийские самолеты должны оставаться на земле не 48 часов, а как можно дольше, чтобы все видели, что это серьезно».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Керри

Несмотря на разочарование, Керри надеется, что в пятницу переговоры будут продолжены, и рассчитывает добиться нужного результата, обнадеживает газета.

Издание El Economista, в противоположность El Mundo, обращает внимание на другую деталь:

«Россия предложила Штатам план, как избежать «ошибок», подобных бомбардировке сирийских правительственных войск, произведенной авиацией коалиции. Министерство обороны РФ выразило обеспокоенность случившимся и сообщило о том, что составило перечень мер, которые необходимо принять, чтобы подобное не повторилось. План этот, однако, для широких масс пока не обнародован. США признали, что по ошибке бомбили сирийскую армию, что привело к смерти уже 83 бойцов. При этом американцы продолжают настаивать, что нападение на гуманитарный конвой совершено войсками Асада. Дамаск не согласился с такой постановкой вопроса, заявив, что дроны коалиции два дня, предшествовавшие атаке, висели над этой местностью, по-видимому, изучая ее».