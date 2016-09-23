Тегеран, 23 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Иран смог увеличить экспорт своего газа до 32 млн кубометров в сутки. Причем, как ожидается, поставки иранского голубого топлива в другие страны будет только повышаться. Об этом заявил директор Национальной иранской газовой экспортной компании Алиреза Камели, пишет сегодня, 23 сентября, Iran.ru.

tera-resource.ru Природный газ

По словам Камели, в ближайшие несколько лет стоит ожидать значительного увеличения экспорта газа, в соответствии с иранским планом по увеличению добычи голубого топлива. По этому плану, Иран должен с нынешних 380 млн кубометров газа в сутки увеличить производство до 500 млн кубометров газа в сутки до марта 2017 года, то есть до конца этого финансового года.

380 млн кубометров газа — это сегодняшний показатель Ирана по добыче на крупнейшем в мире газовом месторождении «Южный Парс», которое находится в Персидском заливе. Здесь ИРИ ведет работу вместе с Катаром. Ранее сообщалось, что Иран рассматривает предложение по поводу подкачки для доставки газа из Туркменистана в Турцию. Сейчас Тегеран поставляет турецким партнерам около 30 млн кубометров газа в сутки, о чем в августе говорил управляющий директор Национальной иранской газовой компании Хамидреза Араги. Однако поставки в Турцию могут быть увеличены еще на шесть миллионов кубометров в сутки за счет имеющейся инфраструктуры. Для сравнения, как ранее писало ИА REGNUM, в 2012 году объем экспорта газа из Ирана в Турцию и Армению достигал уровня в 32 млн кубометров в сутки.

Также ИРИ получает азербайджанское голубое топливо на границе в Астаре и доставляет его в Нахичеванскую автономную республику через пограничный терминал Джульфа. Иран и Азербайджан имеют подписанное в 2004 году соглашение об обмене газом длительностью в 20 лет. Так, в 2013 и 2014 годах в Нахичеваль было переведено 400 млн кубометров азербайджанского газа.

Отметим, что месторождение «Южный Парнас» имеет площадь в 9,7 тыс. квадратных километров. 3,7 тыс. квадратных километров находится в территориальных водах Ирана, еще 6 тыс. квадратных километров — в распоряжении Катара. Согласно оценкам, иранский участок содержит 14 трлн кубометров газа и 18 млрд баррелей газового конденсата. Средняя добыча ИРИ на «Южном Парнасе» — 420 млн кубометров газа в сутки.

Месторождение разбито всего на 29 фаз, из низх фазы с 1 по 10, 12,15 и 16 уже работают в полном объеме, фазы 17,18 и 19 функционируют только на половину. В ноябре текущего года Иран приступит к добыче голубого топлива на 21 фазе месторождения. Закончить весь проект Иран намерен к 2018 году. Пока Иран стабильно наращивает производство газа на «Южном Парнасе». Однако, по прогнозам NIOC, добыча на этом месторождении в ближайшие семь лет будет только падать, в связи с чем иранские власти решили ускорить добычу на этом месторождении.