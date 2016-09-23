Москва, 23 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. По факту падения строительного подъёмника в одном из жилых домов на улице Шеногина в Москве, в результате которого погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный главк СК РФ.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ». В настоящее время изымается документация, касающаяся проведения работ по застройке жилого комплекса и установке и эксплуатации подъёмника.

Уточняется, что кабина подъёмника упала с высоты 12−19 этажей. Причины падения и отказа системы страховки устанавливаются, на месте происшествия работают следователи.

По предварительным данным, погибли граждане Белоруссии и один гражданин Узбекистана, сообщает «Говорит Москва». Два человека выжили, они находятся в больнице с травмами.

Ранее расследование с целью выявить причины падения подъёмника начали специалисты комитета государственного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор).