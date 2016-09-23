Рим, 23 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Землетрясение, из-за которого погибли 297 человек в центральной Италии в прошлом месяце, причинило ущерб на сумму не менее $4,5 млрд, заявил премьер-министр Италии, сообщает 23 сентября Reuters.

Martin Luff Последствия землетрясения

«Мы считаем, что минимальная сумма ущерба составляет $4,50 млрд», — сказал премьер-министр Италии Маттео Ренци, оценив степень ущерба, причиненного землетрясением 24 августа.

Правительство Италии заявило, что в проект бюджета страны на 2017 год могут быть внесены изменения. Уровень дефицита бюджета, который должен был составить 1,8% ВВП Италии в 2017 году, может быть увеличен.

Напомним, землетрясение в центральной части Италии произошло 24 августа 2016 года. Магнитуда подземного толчка составила 6,0 баллов. Серьезно пострадали области Лацио, Умбрии и Марке.