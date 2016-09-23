Лебедянь, Липецкая область, 23 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В городе Лебедянь (Липецкая область) жильцы, переселенные из ветхих домов, вынуждены уже два года жить в недоделанном строении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

На улице Лермонтова там был возведен дом по программе ликвидации ветхого жилья. Граждане переехали в новые квартиры, но выяснилось, что второй корпус многоэтажки подрядчик строить не собирается, хотя должен был приступить к работам в декабре 2015 года.

Жильцы дома пожаловались общественникам на состояние их дома. Торцевая стена, к которой должен был примыкать второй корпус дома, выполнена без утеплителя, поэтому полностью промерзает зимой, а летом из-за высокой влажности в квартирах образуется плесень. Из кранов течет ржавая вода, в подвале всегда повышенная влажность, а в самих квартирах плохая вентиляция, так как на кухнях нет форточек.

«Новостройка срочно нуждается в ремонте, если не утеплить стену, жильцы встретят зиму в холодных и сырых квартирах. По плану заявлено, что дом должен быть кирпичным, он построен из силикатных блоков. Активисты ОНФ направят обращение в жилищную инспекцию и прокуратуру с просьбой провести экспертизу соответствия требованиям качества возведенного жилья, построенного по программе» — заявила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Елена Родионова.

Также выяснилось, что на сайте «Реформа ЖКХ» нет данных о недостроенном доме на улице Лермонтова. Местные власти пообещали активистам в ближайшее время устранить обнаруженные недочеты.