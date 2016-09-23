Москва, 23 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. При сокращении численности партий в России важно не ущемлять принципы демократии и не самоуничтожать политическую структуру. Об этом 23 сентября в ходе встречи с руководителями партий VII созыва Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Давайте подумаем, как сделать так, чтобы и принципы демократии не были ущемлены, и чтобы сама политическая структура не работала против самой себя, чтобы она сама себя не съедала», — сказал Путин, комментируя тезис относительно возможности сокращения партий в стране.

По его словам, «это тонкий вопрос».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Минюста, в России зарегистрировано 74 партии. В выборах в Госдуму принимали участие 14. «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.