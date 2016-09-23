Екатеринбург, 23 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге до сих пор не определено место строительства храма во имя святой великомученицы Екатерины. В городе прошло очередное заседание градостроительного совета, на котором обсуждался проект строительства. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

пресс-служба министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Проект собора Святой Екатерины в Екатеринбурге

Для прессы были представлены только эскизы нового храма, а обсуждение проекта проходило за закрытыми дверями. Участники собрания выработали концепцию нового культового сооружения. Храм высотой 62 метра будет возведён на площади около полутора тысяч квадратных метров, а его вместительность составит около двух тысяч человек. Завершение строительства планируется к 300-летию со дня основания Екатеринбурга. По мнению экспертов, после возведения собор во имя святой великомученицы Екатерины станет одной из главных достопримечательностей города.

А вот решить где именно будет расположен храм, участникам градостроительного совета пока не удалось. На данный момент обсуждается два варианта. В одном случае предлагается начинать строительство на насыпном острове, в другом прямо на побережье городского пруда в районе кинотеатра «Космос». Как отмечают эксперты, строительство храма на берегу позволит значительно упростить бюрократические процедуры. В итоге было принято решение о создании комиссии, которая определит место строительства в ближайшее время.

«Между тем, на совещании было решено, что варианты, ранее вызвавшие негативную реакцию горожан — по строительству храма на Площади Труда или на Площади 1905 года — в дальнейшем рассматриваться не будут», — уточнили в департаменте по информационной политике губернатора Свердловской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, идея строительства храма святой Екатерины в акватории городского пруда была озвучена в конце марта 2016 года. Инициаторами выступили областные власти, городская администрация и руководители крупных коммерческих компаний. Екатеринбургская епархия поддержала данную инициативу. В итоге были начаты геологические исследования акватории пруда и подготовка технического решения возведения сооружения.

Отметим, что нашлись и противники строительства Храма «на воде» в районе кинотеатра «Космос». В частности, указывалось на «избыточность» православных культовых сооружений в центре города, а также на возникновение проблем для автотранспорта в данном районе. Также противники строительства храма в акватории городского пруда организовали сбор подписей под электронной петицией.

А тем временем, горожане уже собираются прощаться с прудом. По их мнению, после создания насыпного острова он просто исчезнет.