Ярославль, 23 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов намерен ввести личную ответственность чиновников и руководителей муниципальных структур за провалы в решении проблем города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

фото мэрии Ярославля Рабочее совещание в мэрии Ярославля

Постановка задач и их обсуждение происходит в режиме расширенных совещаний с участием всех руководителей учреждений и структур, ответственных за ту или иную сферу деятельности. Новое руководство мэрии планирует сделать такую практику регулярной.

На сегодняшний день особо тщательно отслеживается ход подключения города к отоплению. Решение всех выявленных в ходе подготовки к началу осенне-зимнего сезона проблем также закреплено персональной ответственностью, уточняют в мэрии Ярославля.

По информации департамента городского хозяйства, на 23 сентября тепло поступило на 301 объект соцсферы — это 81% всего объема. К теплоснабжению подключено 78 школ, 155 детских садов, 28 учреждений здравоохранения, 15 учреждений культуры и 25 учреждений физической культуры и спорта. В восьми школах и детсадах батареи пока холодные, но до 18.00, как доложили руководители департамента образования, ДГХ и «ТГК-2», все необходимые работы будут завершены.

Также с 23 сентября началось подключение к теплоснабжению жилого фонда города — это 4 тысячи домов. Департаменту городского хозяйства поручено в постоянном режиме контролировать график подключения, предоставленный ресурсоснабжающими организациями.