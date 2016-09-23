Ереван, 23 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Министерство юстиции Армении запустило сайт для заключенных уголовно-исправительных учреждений, где все желающие могут заказать питание, гигиенические принадлежности и другие товары не запрещенные законом.

Скриншот сайта himnadram.me

Сайт практически не отличается от обычно интернет магазина, разница лишь в том, что после заказа товаров покупатель должен получить согласие от руководителя уголовно-исправительного учреждения и получателя, а потом только оплатить заказ.

После этого, как говорится на сайте, в течение одного рабочего дня заказ будет передан получателю.

Ассортимент интернет-магазина не велик. Из молочных продуктов есть только сметана, мацони, сгущенное молоко и сыр — всего по одному виду. Кроме того, для заключенных можно заказать любительскую или докторскую колбасу, сигареты, соки и напитки, кофе и сладости, хозяйственные товары.

Цены на товары такие же как в обычном магазине.

Подобная услуга значительно облегчит жизнь родственников, которым приходилось тратить время и средства для посещения уголовно-исправительного учреждения. Покупки из виртуального магазина пока что можно совершать только для заключенных УИУ «Артик» и «Армавир»

Как говорится в пресс-релизе управления по исполнению наказаний, сайт создан в рамках системных преобразований в системе исполнения наказаний.

Как на самом деле работает сайт, корреспонденту ИА REGNUM проверить не удалось, но следует отметить, что ситуация в армянских тюрьмах остаётся катастрофической, даже несмотря на подобные «системные преобразования».

Порой из-за переполненности камер заключённые спят по очереди. Как рассказывают бывшие заключенные, тюремная еда практически не пригодна для употребления. Заключенных спасают посылки родственников. Кроме того, «простых заключенных» заставляют платить за камеру, не действует система условно-досрочного освобождения.