Псков, 23 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Фестиваль имени Сергея Довлатова «Заповедник» пройдёт в Пскове и Пушкинских Горах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета Псковской области по культуре, фестиваль стартует сегодня, 23 сентября, в 21:30 с презентации инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове.

Псков. Река Великая и Мирожский монастырь

Ожидается, что презентация пройдёт под аккомпанемент Дениса Мацуева, который исполнит несколько композиций из репертуара русской классики (в эти дни Мацуев участвует в музыкальном фестивале Crescendo в Пскове).

В Покровской башне в Пскове откроются выставки Александра Флоренского, Александра Стройло и Нины Аловерт. Флоренский — один из основателей арт-группы «Митьки», автор иллюстраций к культовому трехтомнику Сергея Довлатова, который издательство «Лимбус-пресс» выпустило в 1993 году, уже после смерти писателя. Нина Аловерт — автор самых узнаваемых портретных образов Сергея Довлатова: именно её фотоиллюстрации сопровождают большинство сборников рассказов Довлатова, выходивших в издательстве «Азбука» в 1998—2010 годах. Александр Стройло представит специальный проект «Дружбисты П. Г.», при подготовке которого использовались спилы старых ясеней — ровесников Довлатова.

24 сентября фестиваль переедет в Пушкинские горы, где в Доме-музее Сергея Довлатова пройдут литературные чтения с участием известных артистов и литераторов, а также состоится вручение премий «лучшему экскурсоводу». Здесь также пройдёт фуршет «на газетах», а все желающие смогут пройти экскурсионными маршрутами Довлатова.

В Пскове в этот день в рамках кинопрограммы фестиваля пройдут встречи с кинорежиссёрами, среди которых Владимир Бек, Лидия Шейнина, Аскольд Куров, Валентин Ткач. А режиссёр Павел Лунгин 25 сентября представит в Пскове премьеру фильма «Дама пик».

Кроме того, в академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 24 сентября состоится премьера спектакля «Человек, обреченный на счастье» петербургского режиссёра Бориса Бирмана с актёром Всеволодом Цурило в главной роли. В постановку вошли истории из повестей и рассказов Сергея Довлатова.

Напомним, впервые довлатовский фестиваль прошёл в Псковской области 17−19 сентября 2015 года. Сергей Довлатов летом 1977 года жил в Пушкинских Горах в небольшом домике, который затем в мельчайших подробностях описал в «Заповеднике». В апреле 2014 года здесь открылся первый в России музей писателя — Дом Сергея Довлатова.