Москва, 23 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. 21 сентября погибшему в Дагестане от рук боевиков лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову указом президента РФ было присвоено звание Героя России. На следующий день высокую государственную награду вручили в Кремле родителям героя.

Николай Рерих. Звезда Героя. 1936

По словам президента РФ, Нурбагандову на совершение настоящего поступка судьба отмерила несколько мгновений ‑ и он «шагнул в бессмертие», совершив подвиг. «Бывает и так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько минут, мгновений, секунд, чтобы совершить настоящий поступок, сделать свой выбор — или струсить, или шагнуть в бессмертие», — сказал Путин.

Не струсил лейтенант полиции в июле 2016 года, когда он был захвачен в плен боевиками в Сергокалинском районе. Полицейского, захваченного в плен, бандиты пытались заставить произнести порочащие слова в адрес российских полицейских и призвать своих коллег уйти из правоохранительных органов. Отказавшись, Нурбагандов произнес свои последние слова: «Работайте, братья», после чего был убит.

Видео с казнью полицейского было обнаружено в мобильном телефоне одного из участников «избербашской» бандгруппы, ликвидированной в сентябре 2016 года.

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Путин: «Нурбагандов показал, что значит истинная честь офицера»

Секунды на настоящий поступок были у экипажа вертолета Ми-8, выполнявшего 21 сентября тренировочный полет в Люберецком районе Подмосковья. В момент крушения вертолета экипаж проявил высокий профессионализм и мужество — он отвел падающую машину от населенных пунктов.

На борту вертолета Ми-8, выполнявшего тренировочный полет в Подмосковье, находились глава авиационно-спасательного центра «Жуковский» полковник Роман Фролов, его заместитель и борттехник. Все они погибли. Начальник АСЦ 38-летний Роман Фролов, находившийся за штурвалом, был летчиком первого класса. В Сызранском высшем военном училище летчиков он получил профессию «инженер-пилот», до работы в АСЦ Фролов руководил авиационным отрядом Южного регионального центра МЧС.

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В Москве в ночь на 23 сентября погибли восемь пожарных — сотрудники МЧС РФ тушили горевший на востоке города склад пластиковых и полимерных изделий. Погибшие пожарные приехали на место происшествия первыми и успели вывести из здания более ста работников склада.

Их тела нашли под завалами — пожарные работали над установкой водяной завесы для охлаждения газовых баллонов и компрессоров на крыше склада, когда она обвалилась. Они спасли товарищей, которые находились рядом, вытолкнув их из эпицентра обрушения, сообщили в МЧС РФ. До последнего момента оставался шанс на их спасение.

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К месту трагедии в Гольяново сотрудники МЧС принесли цветы и зажгли восемь свечей. При тушении пожара на складе на Амурской улице погибли: полковник Александр Юрчиков, майор Алексей Акимов, капитан Роман Георгиев, старший лейтенант Александр Коренцов, прапорщик Павел Андрюшкин, прапорщик Николай Голубев, прапорщик Сергей Синелобов, старшина Павел Макарочкин.

Все погибшие ранее неоднократно участвовали в спасательных операциях и тушении пожаров — на счету каждого из них спасенные жизни.

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За перестроечное и постперестроечное время российское общество понесло тяжелые потери — тяжело верить в идеалы и совершать поступки, правильные с моральной точки зрения и с точки зрения долга, когда прежние идеалы разрушены, а новых нет. И тем не менее, герои и героизм сохранились ‑ и в Сирии на поле боя, где Герой России Александр Прохоренко вызвал огонь на себя, и на службе, и вне ее, и просто в обыденных бытовых ситуациях.

Реакция общества на поступок также осталась здоровой, достаточно вспомнить российский флаг на Параолимпиаде в Рио-2016, который вынес в знак солидарности с российскими параолимпийцами директор Белорусского республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Андрей Фомочкин, и реакцию на его поступок в России и Белоруссии.

Возмущенные несправедливым отстранением российских инвалидов, в России и Белоруссии заявили МОКу о фашизме ‑ и оказались правы. А фашизму в современном мире можно противостоять только поступком, на который иногда остаются секунды.