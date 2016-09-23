Бишкек, 23 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Правительство Киргизии направило вырученные от продажи лицензии на разработку золоторудного месторождения «Джеруй» на строительство автотрассы «Балыкчы — Корумду» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алмаз Бакетаев сегодня, 23 сентября, выступая на заседании парламентской фракции «Онугуу-Прогресс».

memyselfaneye Ремонт дороги

По словам высокопоставленного чиновника, изначально эти деньги планировалось потратить на строительство новых школ. «Но это временно, мы их вернем», — подчеркнул замглавы Минфина.

В ответ на это заявление лидер фракции Бакыт Торобаев выступил с критикой в адрес Кабинета министров, при этом отметив, что «дорога нужна, и Игры кочевников были необходимы, но изымать средства школ, когда у нас их не хватает, стратегически неверный шаг».

«Это безответственность — так поступать, если учитывать, что есть крупные компании, в которых руководители получают по $15 тыс. В том же «MegaCom» (один из трех работающих в Киргизии мобильных операторов — Прим. ИА REGNUM ), говорят, гендиректор получает $30 тыс (1,91 млн рублей). Почему нельзя было с ними договориться или с госкомпаниями, общий годовой оборот которых почти 21 млрд сомов (19,49 млрд рублей)?», — поинтересовался парламентарий.

Также народный избранник обратил внимание замминистра и коллег-депутатов на том, что в настоящее время в Киргизии не хватает 2 тыс. учителей и 11 млн школьных учебников.

«Каждый год 100 тыс. школьников из 200 тыс. после окончания школ поступают в университеты, а остальные уезжают заграницу. Все это происходит из-за того, что нет качества образования», — подытожил Бакыт Торобаев.

Напомним, протяженность расположенной на северном побережье озера Иссык-Куль автомобильной дороги «Балыкчы — Тамчы — Чолпон-Ата — Корумду» составляет 104 км. Общая сметная стоимость проекта реконструкции этой трассы, согласно одобренному правительством Киргизии плану, равна 9 млрд 202,4 млн сомов (свыше 8,54 млрд рублей по текущему курсу). На настоящий момент строительные работы по этому проекту выполнены на сумму в 986,4 млн сомов (более 0,91 млрд рублей).Реконструкция дороги сопровождается скандалами.