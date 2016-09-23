«Единая Россия» согласилась поддержать Володина на пост спикера Госдумы
Москва, 23 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуру первого заместителя главы администрации президента РФ Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VII созыва. Об этом заявил лидер фракции «Единой России» в Госдуме VI созыва Владимир Васильев в ответ на соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина.
«Я бы хотел отметить, что ваше предложение по кандидатуре Володина Вячеслава Викторовича для нас, безусловно, очень интересно. Мы всячески поддерживаем», — сказал Васильев.
Он напомнил, что Володин «работал и в правительстве, прекрасно знает работу Думы, работает в администрации, умеет ставить задачи, которые заставляют всех работать с наибольшей активностью»: «Мы видим стиль работы, и мне кажется, что это обязательно скажется положительным образом и добавит работе нашего парламента в условиях, которые вы определили, Владимир Владимирович, очень непростых, когда нужно и баланс выдерживать всех политических сил, и, самое главное, обеспечивать развитие страны и интересы людей. Надеюсь, что у нас это получится».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.
Отметим также, что в начале 90-х Вячеслав Володин работал на руководящих должностях в администрации Саратова. Впоследствии становился депутатом Госдумы III, IV и V созывов, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года являлся заместителем председателя Госдумы.