Москва, 23 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуру первого заместителя главы администрации президента РФ Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VII созыва. Об этом заявил лидер фракции «Единой России» в Госдуме VI созыва Владимир Васильев в ответ на соответствующее предложение президента РФ Владимира Путина.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

«Я бы хотел отметить, что ваше предложение по кандидатуре Володина Вячеслава Викторовича для нас, безусловно, очень интересно. Мы всячески поддерживаем», — сказал Васильев.

Он напомнил, что Володин «работал и в правительстве, прекрасно знает работу Думы, работает в администрации, умеет ставить задачи, которые заставляют всех работать с наибольшей активностью»: «Мы видим стиль работы, и мне кажется, что это обязательно скажется положительным образом и добавит работе нашего парламента в условиях, которые вы определили, Владимир Владимирович, очень непростых, когда нужно и баланс выдерживать всех политических сил, и, самое главное, обеспечивать развитие страны и интересы людей. Надеюсь, что у нас это получится».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.

Отметим также, что в начале 90-х Вячеслав Володин работал на руководящих должностях в администрации Саратова. Впоследствии становился депутатом Госдумы III, IV и V созывов, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года являлся заместителем председателя Госдумы.