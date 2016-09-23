Воронеж: ветхий квартал в районе «Ротонды» снесут и застроят
Воронеж, 23 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Квартал ветхих домов, ограниченный улицами Транспортной, Бурденко и Рабочим проспектом, в Воронеже снесут и застроят новыми многоэтажками. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление администрации города от 21 сентября опубликовано на сайте мэрии.
Как сообщается, под «развитие» жилого квартала будет отдано 3,93 гектара. Под снос пойдут 28 жилых двухэтажных домов, а также четыре гаража.
Квартал, о котором идет речь в постановлении, расположен в районе знаменитой «Ротонды» — здания Воронежской областной клинической больницы, которое было разрушено во время Великой Отечественной войны и не восстановлено — как память о событиях. Также эта территория известна в городе как «долина моек»: в течение многих лет местные жители здесь вели незаконный бизнес по помыву машин.
Программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» была принята еще в 2010 году, тогда срок ее реализации был ограничен 2015 годом, объем финансирования — 11 млрд рублей. В программу сноса включили двухэтажные здания по улице Ленинградской, на проспекте Труда, в пер. Политехническом, на ул. 9 января, Солнечной, Торпедо, Машиностроителей, Беговой и ряде других — всего 523 дома. Как заявлялось, на месте снесенных домов должны появиться новые жилые кварталы. Позже в программу внесли изменения — перечень домов, подлежащих сносу, значительно расширен.
Отметим, что в сентябре КСП Воронежа опубликовала результаты проверки работы управления жилищных отношений. Аудиторов интересовала законность и эффективность расходования денег из бюджета по подпрограмме «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов», за 2015−2016 годы. Выяснилось, что 34 многоквартирных дома, признанные ветхими и давно расселенные, до сих пор не снесены.