Воронеж, 23 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Квартал ветхих домов, ограниченный улицами Транспортной, Бурденко и Рабочим проспектом, в Воронеже снесут и застроят новыми многоэтажками. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление администрации города от 21 сентября опубликовано на сайте мэрии.

Администрация городского округа город Воронеж Схема застроенной территории квартала в районе «Ротонды»

Как сообщается, под «развитие» жилого квартала будет отдано 3,93 гектара. Под снос пойдут 28 жилых двухэтажных домов, а также четыре гаража.

Квартал, о котором идет речь в постановлении, расположен в районе знаменитой «Ротонды» — здания Воронежской областной клинической больницы, которое было разрушено во время Великой Отечественной войны и не восстановлено — как память о событиях. Также эта территория известна в городе как «долина моек»: в течение многих лет местные жители здесь вели незаконный бизнес по помыву машин.

Программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» была принята еще в 2010 году, тогда срок ее реализации был ограничен 2015 годом, объем финансирования — 11 млрд рублей. В программу сноса включили двухэтажные здания по улице Ленинградской, на проспекте Труда, в пер. Политехническом, на ул. 9 января, Солнечной, Торпедо, Машиностроителей, Беговой и ряде других — всего 523 дома. Как заявлялось, на месте снесенных домов должны появиться новые жилые кварталы. Позже в программу внесли изменения — перечень домов, подлежащих сносу, значительно расширен.

Отметим, что в сентябре КСП Воронежа опубликовала результаты проверки работы управления жилищных отношений. Аудиторов интересовала законность и эффективность расходования денег из бюджета по подпрограмме «Снос расселенных аварийных многоквартирных домов», за 2015−2016 годы. Выяснилось, что 34 многоквартирных дома, признанные ветхими и давно расселенные, до сих пор не снесены.