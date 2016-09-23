Хельсинки, 23 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В субботу, 24 сентября, в финской столице Хельсинки состоятся пять разных акций протеста. За соблюдением порядка на демонстрациях будут следить десятки полицейских, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

По предварительным данным, демонстрация против расизма Peli poikki («Стоп игра») станет самой широкомасштабной: в группе Facebook о своем участии в ней объявило почти 9 тысяч человек. На мероприятии выступит, в частности, бывший президент Финляндии Тарья Халонен.

Также в финскую полицию поступило уведомление о двух акциях «против расизма в отношении финнов». Полиция Хельсинки сообщает, что за протестами будут наблюдать десятки полицейских.

Напомним, ранее в Хельсинки состоялась демонстрация неонацистской организации «Движения сопротивления Финляндии», во время которой был избит молодой человек. Пострадавший скончался спустя неделю после происшествия.