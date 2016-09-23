Москва, 23 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Цена за первое место в очереди, выстроившейся в ГУМ на Красной площади в Москве за новой моделью iPhone 7, составила 50 тысяч рублей — за такие деньги продал своё место в цепочке первым занявший очередь человек, передаёт НТВ.

noelsch Айфон

Десятый человек в очереди выручил 25 тысяч рублей. Продажа новой модели айфона вызвала ажиотаж: к 11:30 мск первого дня практически все гаджеты чёрного цвета и цвета «чёрный оникс» были проданы.

Отмечается, что сотни человек заняли очередь в ГУМ ещё с вечера. Самый дешёвый iPhone 7 в ГУМе можно было купить за 56,99 тысячи рублей, а iPhone 7 Plus — за 67,99 тысячи рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября начались продажи новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus. В Москве сотни желающих приобрести новые смартфоны стоят в очереди на Красной площади.