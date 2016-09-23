Калининград, 23 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Калининградской области прошли масштабные учения морской авиации Балтийского флота. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в штабе, в пуске ракет и бомбометании приняло участие более 20 экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-27, ударных и противолодочных вертолетов Ми-24 и Ка-27.

Штаб Балтфлота Морская авиация Балтийского флота

Всего было израсходовано около 2000 снарядов различного калибра. Среди них — 250 управляемых и неуправляемых авиаракет, свыше 50 бомб весом от 100 до 500 кг, более 1,5 тыс. 30-миллиметровых снарядов из авиапушек.

Лётчики совершили около 100 вылетов, в ходе выполнения которых было разыграно около 15 тактических эпизодов. Среди них:

— огневое обеспечение сухопутных подразделений;

— уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника;

— ведение воздушной разведки и уничтожение воздушных целей;

— поиск и уничтожение субмарин условного противника;

— высадка тактического воздушного десанта в тыл условного противника;

— принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке;

— заход на цели в условиях применения «противником» средств радиоэлектронного подавления.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году аналогичные учения в Калининграде завершились международным скандалом, когда в европейские СМИ попали фотографии авиабомб с надписями «На Берлин!» и «За Сталина!» В частности, немецкая газета Bild высказала мнение, что «это показывает опасные тенденции в российском руководстве и армии». Тогда творчество лётчиков в военном ведомстве назвали «флотским юмором».

В этом году подобных «художеств» не было, заверил источник, близкий к лётно-тактическим манёврам. «В тот раз был единичный случай, просто один решил пошутить. Это не значит, что так принято», — сказал собеседник ИА REGNUM.