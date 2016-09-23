Додома, 23 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Директор начальной школы района Букомбе Даниэль Ньянгати осужден за взятку в 130 тыс. шиллингов (59,63 $), сообщает танзанийская газета Mwananchi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Директора школы ждет 3-х летний срок лишения свободы и штраф в размере 1,6 млн. танзанийских шиллингов (733,93 $).

Председатель окружного суда Габриэль Курвиджила заявил, что такое наказание должно стать уроком для преступника и остальных, желающих заняться взяточничеством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Танзания активно выступает за борьбу с коррупцией и за свои заслуги в этом году была приглашена на конференцию по борьбе с коррупцией в Великобританию.