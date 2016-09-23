Киев, 23 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Западные партнеры и союзники Украины — НАТО и ЕС — устали от той войны, которая ведется в стране, и от антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко по результатам участия в заседании Североатлантического совета НАТО, сообщает украинское госинформагенство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

»Мы должны каждый раз напоминать: если вы не предоставляете нам вооружение, не помогаете нам в военном плане, мы ощущаем вашу политическую поддержку и давление на Россию. Следовательно, санкции — это единственный механизм, который можно использовать, чтобы помочь нам спасти всю Европу», — заявил, согласно источнику, Пристайко.

Заместитель главы МИД выразил надежду, что у партнеров Украины в НАТО и ЕС есть понимание необходимости продления санкций против России. Дипломат сообщил, что на заседании он проинформировал послов стран НАТО о ситуации в Донбассе и перспективах восстановления мира, а также о текущем состоянии и достижении во взаимодействии с альянсом.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Джозеф Байден во время последней личной встречи предупредил президента Украины Петра Порошенко об опасности отмены санкций, введенных Евросоюзом против России.

«Мы знаем, что если Украина даст повод ЕС, есть как минимум пять стран, которые прямо сейчас готовы сказать: «Мы больше не хотим участвовать в санкциях против Москвы». Каждую неделю с начала кризиса на Украине два-три часа я разговариваю по телефону с украинским руководством, призывая его проводить реформы, а также уговариваю Германию, Францию и Италию сохранить санкции», — заявил, в частности, Байден.