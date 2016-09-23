Москва, 23 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Государство подписалось под отменой накопительной части пенсии еще два года назад, продолжив заморозку этой части отчислений, поэтому ничего удивительного и тем более нового в заявлениях глав Минфина и ЦБ РФ о пересмотре системы накопительных пенсий нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Другой вопрос — добровольное формирование за счет средств граждан. Если отчисления снизятся на 2−4 процентных пункта, чего, естественно, не произойдет, еще возможен вариант формирования таких отчислений. В настоящий же момент никто в здравом уме не будет инвестировать «не пойми во что». Люди с лишними деньгами и/или думающие о своем будущем продолжат самостоятельно формировать свой инвестиционный портфель», — отметил он.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер в свою очередь заявил корреспонденту ИА REGNUM, что пенсионные накопления стали удобным инструментом, которые позволили заткнуть «дыры» в бюджете.

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«То, что раньше было преподнесено как исключительный случай, потом было продлено в «силу обстоятельств», теперь станет нормой. Банк России и финансовых блок проиграли борьбу соцблоку и в последнее время готовили работу над добровольным характером накопительных пенсий. Теперь пришло время признать очевидное: попытка реформировать пенсионную систему в очередной раз провалилась. Гражданам вновь дан сигнал — рассчитывайте на себя, ведь не всех устроит размер социальной пенсии. Проблема в том, что в силу низкой финансовой грамотности и отсутствия у большинства средств этим займется ограниченное число граждан», — пояснил эксперт.

Напомним, что 23 сентября, выступая на первом Московском финансовом форуме, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на 2017 год не предусматривается возобновление работы старой системы накопления пенсий.

По его словам, в 2017 году Минфин совместно с ЦБ РФ будет обсуждать новую систему накопления пенсии, которую запустят с 2018 года.