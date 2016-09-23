Москва, 23 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Парламент избирается для того, чтобы решать вопросы страны и народа. Об этом 23 сентября в ходе встречи с руководителями партий VII созыва Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Успех на выборах — это всегда новый вызов, новый рубеж, потому что с выборами люди связывают свои ожидания, а эти ожидания нужно оправдывать, нужно отрабатывать. Потому что парламент избирается как раз для того, чтобы решать вопросы страны, вопросы, которые избиратели ставят перед различными органами власти, в том числе перед высшим законодательным органом», — сказал Путин.

По его словам, «важен прямой, открытый, честный диалог с гражданами».

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.