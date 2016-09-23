Вильнюс, 23 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Литве есть четыре улицы Колхозников, а их жители не хотят менять это название, отражающее советское прошлое, пишет сегодня, 23 сентября, литовское издание Lietuvos žinios.

Александр Дейнека. Беседа колхозной бригады. 1934

На сегодняшний день лица Колхозников есть в трех регионах Литвы — в городе Седа Мажейкяйского района, в селе Герджюнай Шакяйского района, в Йонавском районе, в Жеймяй и Паневежисе. Представители власти этих мест подчеркивают, что были предприняты попытки изменить названия, напоминающие о временах колхозов, но это не было сделано из-за протестов жителей.

Идея изменить название улицы Колхозников в Паневежисе родилась у главы города Ритиса Миколаса Рачкаускаса. По его мнению, оставить такое название улицы — «это то же самое, что оставить в городе памятник Ленину». По поручению мэра должностные лица обратились в Государственную комиссию литовского языка, а после того, как она ответила, что такое название является «реликтом советского времени», который «не соответствует духу наших дней», жителей Колхозной улицы призвали подумать о другом названии. Но они отрицательно восприняли эту инициативу и, отправив Паневежской мэрии категоричное письмо, уверяли, что их устраивает нынешнее название.

Жители пояснили, что колхозники тяжелым трудом принесли стране много хорошего, поэтому название улицы Колхозников необходимо сохранить из уважения к тем людям и в качестве наследия для будущих поколений, чтобы они, по крайней мере, знали, что есть такое слово «колхозник». Против изменения названия также высказалась жители улиц Колхозников других самоуправлений.