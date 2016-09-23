Москва, 23 сентября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. На Корейском полуострове наблюдается спираль роста напряжённости: Вашингтон и Сеул наращивают военную активность, а это провоцирует Пхеньян совершать новые шаги. В итоге под угрозой оказываются и Китай и Россия. Об этом сообщил журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов сегодня, 23 сентября.

Корейский полуостров

«В результате мы наблюдаем спираль роста напряженности», — сказал Ульянов.

Комментируя происходящее на Корейском полуострове, Ульянов отметил, что сначала активность проявляет одна страна (США заявляют, что разместят в Южной Корее системы ПРО), в ответ на это совершает шаги другая (Северная Корея осуществляет пуск ядерной ракеты), — всё это может закончиться серьёзным катаклизмом. Складывается опасное положение.

«Размещение этих противоракетных комплексов затрагивает интересы не только Пхеньяна, но и КНР, в определенной степени — России. Естественно, всё это наверняка будет учитываться в военном планировании и Китаем, и Россией, и Северной Кореей», — сказал он.

Напомним, 9 сентября Северная Корея провела очередные ядерные испытания, что вызвало негативную реакцию мирового сообщества. МИД России выразил послу КНДР глубокую озабоченность по поводу состоявшегося на территории страны ядерного испытания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се призвал задуматься о лишении Пхеньяна членства в ООН за нарушение устава и подрыв авторитета организации.