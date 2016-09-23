Ставрополь, 23 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум.



Tobias ToMar Maier Преступник

В Ставропольском крае один из участников дерзкого налета на ювелирный салон оказался предположительно причастен к другим преступлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, в конце лета в интернете появилась запись дерзкого нападения на ювелирный салон, совершенного в июне в Ставрополе. 26 августа полиция задержала шесть предполагаемых участников ограбления.

Выяснилось, что они причастны не только к нападению на салон, но также и к разбойному нападению на автозаправочную станцию в Ставрополе и попытке хищения денег из банкоматов в Шпаковском районе.

Теперь следствие полагает, что один из налетчиков совершил еще одно преступление в июне 2016 года. Мужчина со знакомым спровоцировали автоаварию, избили свою жертву и отобрали у него деньги.

В общей сложности, они причинили ущерб на 300 тысяч рублей. После содеянного, приятели бросили автомобиль, который, кстати сказать, был угнан, и скрылись с места преступления.

Сейчас полиция проверяет, может быть, за налетчиками числятся еще подобные преступления.

В любом случае, все они находятся под следствием. В отношении них возбуждены уголовные дела.