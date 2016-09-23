Грозный, 23 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



chechnya.gov.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Сегодня, 23 сентября, в Кремле состоится встреча президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Руководитель республики, за которого проголосовали почти 98% жителей республики в ходе прямых выборов, состоявшихся в единый день голосования 18 сентября, расскажет главе государства о том, как он видит свою работу на посту главы Чечни, сообщит о планах по развитию региона.

На сайте Кремля также сообщается, что президент РФ проведет встречи и с остальными избранными главами субъектов, председателем ЦИК Эллой Памфиловой, членами ЦИК и с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу.

Как сообщало ИА REGNUM, на последней встрече президента России Владимира Путина и на тот момент времени временно исполняющего обязанности главы Чечни Рамзана Кадырова 25 августа 2016 года речь шла о социально-экономической ситуации в регионе.

Кадыров доложил, что в Чечне наблюдается хорошая динамика в промпроизводстве — его объем увеличился на 11,6% ‑ и в сельском хозяйстве, рост которого составил 7,4%. По исполнению майских указов президента регион находится в пятёрке лучших субъектов страны. Значительно снижен и уровень безработицы.

Во время этой встречи, состоявшейся поздно вечером 25 августа, Рамзан Кадыров пригласил президента РФ на тренировку по дзюдо. Владимир Путин пообещал обязательно приехать в республику.