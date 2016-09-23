Киев, 23 сентября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. На Украину сейчас в денежном выражении официальным путем ввозят примерно в десять раз меньше российских книг, чем в 2012 году. Соответствующие данные обнародовал в Верховной раде вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно статистике, приведенной представителем правительства Украины, в 2012 году из России было импортировано российских книг на 33 млн долларов. «В 2013 году — уже на 23 млн долларов, в 2014 году — на 12 млн долларов, в 2015 году — на 3,7 млн долларов», — заявил Кириленко. По его информации, за восемь месяцев 2016 года из РФ на Украину было импортировано книг всего на 2 млн долларов.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул, что эти данные не учитывают неофициальный ввоз российских книг.

Также Кириленко призвал Раду принять законопроект, который ограничивает доступ на украинский рынок книг, напечатанных в России, вокруг которого в стране уже долгое время идут жаркие дебаты.

«Мы примерно знаем перечень издательств, авторов и издателей, которые специализируются на антиукраинских изданиях, которые пытаются закинуть это сюда… Нормальная литература, которая может импортироваться из России — если такая есть вообще — она никак не пострадает», — резюмировал он.