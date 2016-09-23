Оренбург, 23 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области 23 сентября хлеборобы перешли рубеж в 3 миллиона тонн зерна. В настоящее время намолочено 3002,9 тысячи тонн при средней урожайности 12,8 центнера с гектара. Убрано 90% площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

Добавим, площадь ярового сева сельскохозяйственных культур в Оренбуржье составляла 3370,6 тыс. га (100% от прогноза) в том числе яровой пшеницы — 1344,8 тыс. га (103%); ячменя — 501 тыс. га (111%); гречихи — 86,7 тыс. га (111%); овса — 91,7 тыс. га (105%); сорго — 45,7 тыс. га (108%); просо — 73,6 тыс. га (107%); кукурузы на зерно — 63,7 тыс. га (42%); сои — 3,9 тыс. га (105%) однолетних трав — 176,7 тыс. га (82%).

Стоит отметить, в 2015 году весь урожай составил 2,2 млн тонн, а на 23 сентября было намолочено 1,7 млн тонн зерна при урожайности 9,7 центнера с гектара.

На данный момент восемь районов области (Асекеевский, Октябрьский, Сакмарский, Саракташский, Северный, Ташлинский, Тоцкий, Шарлыкский) завершили уборку зерна. По намолоту зерна в лидерах Кваркенский район, где намолочено 200,5 тыс. тонн зерна. В Адамовском и Оренбургском намолочено 176,7 тыс. тонн и 147,1 тыс. тонн соответственно.

По средней урожайности лидирует Грачевский район — в среднем 22,6 центнеров зерна с гектара. В Бузулукском районе этот показатель составляет 21,1 центнера с гектара, Курманаевском — 20,1 центнера с гектара, Сорочинском — 18,2 центнера с гектара, Первомайском — 16,9 центнеров с гектара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под урожай 2015 года были заняты площади в 4189,8 тыс. га, из них под зерновые — 2766,3 тыс. га. Намолочено 2 млн 156,7 тыс. тонн зерна в весе после доработки (72% от целевого индикатора) при средней урожайности 10,2 ц/га с уборочной площади. Произведено 1355,5 тыс. тонн пшеницы. Из-за засухи в 2015 году погибли посевы на площади 596 тыс. га (14% от посевной площади). Сумма ущерба составила 1,7 млрд рублей.