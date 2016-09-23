Эр-Рияд, 23 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Саудовская Аравия сказала, что сократи добычу нефти, если Иран согласится ограничить объем добычи собственной нефти в этом году, сообщили источники знакомые с ситуацией, сообщает 23 сентября Reuters.

Arne Hückelheim Добыча нефти

Предложение Саудовской Аравии было сделано Ирану в этом месяце, сообщили источники Reuters на условиях анонимности.

«Они (саудовцы) готовы к сокращению добычи, но Иран должен согласиться заморозить свою», — сказал один источник. Еще два источника подтвердили, что предложение было передано в Тегеран.

Эр-Рияд готов сократить добычу нефти до уровня, достигнутого к началу 2016 года, если Иран заморозит добычу своей нефти на текущем уровне, который составляет 3,6 млн баррелей в сутки, сообщили источники.