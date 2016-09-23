Королёв, Московская область, 23 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов озвучил предложение по перераспределению бюджетных доходов, которое позволило бы поддержать наименее обеспеченные регионы за счёт помощи из богатых областей. Такое заявление Силуанов сделал на Московском финансовом форуме сегодня, 23 сентября.

Неизвестный художник. Богач и бедняк. XVII век

«Есть предложение, чтобы перераспределить часть ресурсов от богатых бедным — тем, кто больше нуждается», — сказал Силуанов.

При этом министр отметил, что московским властям идея может не понравиться. В ответ на это мэр Москвы Сергей Собянин назвал помощь бедным регионам бесперспективной: по его мнению, это будет «как мертвому припарка» при существующей динамике расходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах Минфина ввести перераспределение средств для поддержки бедных российских регионов стало известно 20 сентября. Соответствующие изменения прописываются в находящемся в разработке документе «Основы государственной политики регионального развития до 2025 года». К богатым регионам относится Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также нефтедобывающие области — Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Сахалин.